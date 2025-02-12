Эксперт предупредила о вреде для здоровья каш и пюре быстрого приготовления

Опасность таких полуфабрикатов быстрого приготовления объясняется высоким гликемическим индексом, ведущим к скачкам глюкозы в крови. Если процесс хронический, может спровоцировать инсулинорезистентность и развитие сахарного диабета второго типа. Также подобные каши могут привести к повышению уровня «плохого» холестерина и повышению риска атеросклероза и гипертонии.

Касательно быстрозавариваемых пюре специалист уточнила, что такие продукты содержат большое количество соли, что постоянно приводит к задержке жидкости организме. За этим может последовать, опять же, развитие гипертонии и кратное увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Многие быстрозавариваемые продукты содержат избыточное количество соли, что может привести к задержке жидкости в организме и повышению давления, повышенной нагрузке на сердце, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также некоторые картофельные пюре быстрого приготовления содержат пальмовое масло и гидрогенизированные жиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина и увеличивают риск воспалений в сосудах и образования бляшек», — подчеркнула Лялина.

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