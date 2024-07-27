Эксперт призвал полностью отказаться от рыбных консервов и паштетов

По его мнению, это вредная еда и состав этих продуктов на самом деле никто не знает. Эксперт считает факторами риска недобросовестность производителей и «отсутствие контроля за рыбной продукцией».

«Консервы, а особенно рыбные, можно употреблять разве что от отчаяния. На наших полках достаточно нормальной еды. В силу отсутствия контроля за рыбной продукцией, что называется от глотки до глотки, алчные производители мешают там всякую дрянь. Это запрещённая к потреблению еда. Сказать доподлинно, что находится в этом паштете, никто не сможет», — объяснил Савельев свою позицию.

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