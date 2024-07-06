Эксперт рассказал, как и когда выбирать арбузы и дыни

По словам эксперта, первые арбузы, которые можно есть, появляются не раньше середины июля. Урожай, который начинают продавать раньше, как правило, выращен на нитратах. Ничего хорошего такие арбузы здоровью не принесут.

При выборе стоит обращать внимание на окрас и корешок арбуза. Сухой корешок — признак высокого содержания сахара.

Дыни следует есть не раньше августа. Если дыня пахнет мёдом, значит в ней много сахара.

Магомедов посоветовал не покупать арбузы и дыни в торговых сетях, поскольку из-за обилия товара в таких местах плохо следят за качеством.

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