Эксперт рассказал о неочевидном вреде арбузных косточек

Искушение перекусить арбузом вместе с семечками может стать проблемой для желудочно-кишечного тракта. О таком риске предупредил Андрей Тяжельников, медицинский специалист.

Хотя арбузные семечки сами по себе не наносят вреда, их совместное употребление с мякотью арбуза может оказаться особенно нежелательным для людей, страдающих синдромом раздражённого кишечника.

Арбуз лучше не есть до самой корки, заметил медик. Отметив, что ближе к кожуре арбуза скапливаются нитраты и другие вредные вещества, он советует быть бдительным в этом вопросе.

Эксперты Роспотребнадзора обнаруживают нитраты в плодах, выращенных в июне–июле. Поэтому Надежда Раева, представитель управления Роспотребнадзора, советует обращать внимание на размеры арбузов. Необычно маленькие или, наоборот, гигантские плоды могут свидетельствовать о применении химических веществ в процессе их выращивания.