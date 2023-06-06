Эксперт рассказал о пользе секса в пожилом возрасте

Секс позволяет пожилой паре сохранить психологический комфорт. Кроме того, половая близость служит профилактическим средством при некоторых заболеваниях — в частности, для простатита у мужчин, заявил эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра Георгий Мсхалая.

Нет предельного возраста, после которого стоит отказаться от соития, подчеркивает врач. Правильно подобранная гормональная терапия может помочь мужчинам поддерживать половую функцию на хорошем уровне — а также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и переломов.

Во время секса вырабатываются «гормоны счастья» — серотонин и окситоцин. Поэтому секс в некоторой степени может помочь в борьбе с депрессией, отметил эксперт.