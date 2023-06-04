Эксперт рассказал о сочетаниях продуктов, которые приводят к раку

Онколог и хирург Иван Карасёв составил список из пяти групп людей с самым высоким риском развития рака.

Согласно его публикации в Telegram-канале, на пятом месте по риску те, кто имеет вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, гепатит В или С. При неблагоприятных условиях ВПЧ может вызвать рак шейки матки, Эпштейна-Барр — опасные заболевания носоглотки и желудка, а гепатиты в отдельных случаях могут привести к раку печени.

Особую группу с повышенным риском рака составляют люди, контактирующие с токсичными или радиоактивными веществами, а также те, у кого были случаи рака среди близких родственников.

«Самые наследственные виды рака включают рак молочной железы, матки и рак ЖКТ. У таких людей уже с рождения есть ген, который предрасполагает к мутациям», — пояснил врач.

Специалисты напоминают, что нет безопасной дозы алкоголя. Употребление алкоголя представляет риск для здоровья. Этот риск возрастает в несколько раз, если употребление алкоголя сочетается с курением.

«Никотин и алкоголь негативно влияют на организм в целом, что увеличивает риск развития любого вида рака», — подчеркнул Иван Карасев.

Кроме того, есть фактор риска, от которого никто не может избежать — с возрастом способность клеток к безошибочному воспроизведению значительно снижается. Поэтому большое число случаев рака происходит у пожилых людей.

«Однако, начиная с 30-40 лет, можно снизить риски и прожить старость без проблем», — отметил врач, подчёркивая важность своевременного прохождения медицинских обследований.