Эксперт рассказал о том, какие технологии омоложения наиболее эффективны

Эксперт рассказал о том, какие технологии омоложения наиболее эффективныО том, что можно сделать уже сейчас и что будет доступно в ближайшем будущем, рассказал Александр Тышковский
Александр Тышковский, кандидат биологических наук, рассказал о механизмах старения и перспективах науки в борьбе с ними
Старение — это процесс, когда организм постепенно повреждается на разных уровнях. Накопление повреждений, таких как мутации в ДНК и скопления белков в мозге, увеличивает риск различных болезней. Когда клетки повреждаются, они могут стать раковыми, подвергнуться самоликвидации или превратиться в сенесцентные клетки, которые наносят вред организму. С возрастом количество таких клеток увеличивается, а количество стволовых клеток, отвечающих за регенерацию, уменьшается. Это приводит к замедленному заживлению ран у пожилых людей.
Механизмы старения включают повреждения, которые накапливаются с течением времени, вызывая хронические заболевания и, в конечном итоге, смерть. Хотя возникновение повреждений является случайным процессом, мы можем замедлить накопление повреждений с раннего возраста, чтобы снизить риск различных болезней, таких как рак, болезнь Альцгеймера и инфаркт.
Сейчас изучается такое направление как воздействие на клетки напрямую. Методы иммунотерапии, такие как CAR-T, позволяют использовать иммунные клетки для борьбы с раком. Те же подходы могут быть применены для борьбы со старением, направляя иммунные клетки на сенесцентные клетки, связанные со старением организма. Учёные уже провели успешные эксперименты на мышах, используя эту методику для лечения фиброза печени. Клеточные технологии открывают новые возможности для лечения заболеваний, улучшая качество жизни пациентов.
Использование технологии iPS для омоложения клеток представляет интерес. Хотя обновление каждой клетки в организме пока сложно из-за их огромного количества, учёные ищут способы обновления клеток прямо в организме, используя специальные вирусы для доставки генетического материала. Этот подход позволяет улучшить качество клеток, минимизируя риск рака. Однако перед применением этой технологии на людях, она будет использоваться скорее для лечения отдельных заболеваний, чем для обновления всех клеток в организме. Учёные проводят эксперименты, в том числе восстановление зрения у пожилых мышей и мышей с глаукомой. Подобные методы могут быть применены и в других органах для направленного лечения. Внедрение клеточных технологий в медицину открывает новые возможности и даёт надежду на эффективное лечение болезней, улучшая качество жизни пациентов.
Клеточные технологии могут быть использованы для восстановления нервных клеток и лечения неврологических заболеваний. Профессор Синклер провёл эксперимент, вводя факторы Яманаки в глаза мышей с перерезанным зрительным нервом, что привело к восстановлению нерва. Если эта методика будет применена на людях, она может помочь в лечении неврологических заболеваний и восстановлении двигательных функций у парализованных людей. Однако точные сроки внедрения таких технологий в практику сложно предсказать. Клинические испытания обычно занимают много времени, особенно для клеточной терапии и генной инженерии. Однако мы уже видим, что эти технологии активно внедряются в медицину, и некоторые методы, такие как выращивание молодых клеток в лаборатории, уже проходят клинические испытания и могут стать частью медицинской практики в ближайшие 10 лет. Однако системное омоложение здоровых людей с использованием факторов Яманаки связано с большим риском.