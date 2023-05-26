Эксперт рассказал о том, какие технологии омоложения наиболее эффективны

Старение — это процесс, когда организм постепенно повреждается на разных уровнях. Накопление повреждений, таких как мутации в ДНК и скопления белков в мозге, увеличивает риск различных болезней. Когда клетки повреждаются, они могут стать раковыми, подвергнуться самоликвидации или превратиться в сенесцентные клетки, которые наносят вред организму. С возрастом количество таких клеток увеличивается, а количество стволовых клеток, отвечающих за регенерацию, уменьшается. Это приводит к замедленному заживлению ран у пожилых людей.

Механизмы старения включают повреждения, которые накапливаются с течением времени, вызывая хронические заболевания и, в конечном итоге, смерть. Хотя возникновение повреждений является случайным процессом, мы можем замедлить накопление повреждений с раннего возраста, чтобы снизить риск различных болезней, таких как рак, болезнь Альцгеймера и инфаркт.

Сейчас изучается такое направление как воздействие на клетки напрямую. Методы иммунотерапии, такие как CAR-T, позволяют использовать иммунные клетки для борьбы с раком. Те же подходы могут быть применены для борьбы со старением, направляя иммунные клетки на сенесцентные клетки, связанные со старением организма. Учёные уже провели успешные эксперименты на мышах, используя эту методику для лечения фиброза печени. Клеточные технологии открывают новые возможности для лечения заболеваний, улучшая качество жизни пациентов.