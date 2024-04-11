Эксперт рассказал о «вакцине» против ожирения

Препарат «Оземпик» и его российские аналоги «Семавик» и «Квинсента» получили хорошие отзывы как средство против ожирения, но сделать его доступным без рецепта пока рано из-за возможных побочных эффектов и неправильного использования, говорит Павел Волчков, заместитель директора по науке в Федеральном исследовательском центре оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий.

Препарат может замедлить работу желудка, что приводит к уменьшению пищеварения и проблемам со здоровьем, таким как тошнота. Его действие заключается не только в уменьшении аппетита, но и в потере желания пить, что может вызвать серьёзные осложнения.

По мнению Волчкова, «Оземпик» и подобные ему лекарства не должны становиться доступными без рецепта, так как неправильное использование может привести к опасным последствиям, включая смерть. Его безопасность требует дальнейшего изучения перед тем, как он будет доступен без рецепта.