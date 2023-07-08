Эксперт рассказала, кому могут навредить лисички

Лисички — это грибы, которые содержат множество полезных веществ для организма, таких как растительный белок, каротиноиды, витамин D, витамины группы B, медь и цинк. Но есть некоторые группы людей, которым лучше воздержаться от их употребления. Нутрициолог Жанна Тиханычева предупреждает, что лисички могут быть тяжёлым продуктом для переваривания и вызвать дискомфорт. Детям дошкольного возраста, людям с пищевой непереносимостью, проблемами желудочно-кишечного тракта и тем, кто недавно перенёс серьёзные операции, лучше не употреблять лисички.

Тиханычева также не рекомендует сочетать лисички с жареной картошкой, так как это может нагрузить желудочно-кишечный тракт ещё больше. Она советует использовать эти грибы для приготовления супов или брускетт. Второе блюдо можно приготовить, выложив лисички, зелень и овощи на кусок цельнозернового хлеба.

Согласно рекомендациям Тиханычевой, суточная норма употребления лисичек для здорового человека составляет 100 граммов.