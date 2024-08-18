Эксперт рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого

Эксперт объяснила, что при выборе мороженого из молока прежде всего нужно смотреть на процент жирности. Фруктовый лёд должен состоять из фруктового или ягодного сока и только натуральных красителей.

«Перед покупкой мороженого первое, на что стоит обратить внимание, это процент жирности. Он показывает, какой именно десерт находится перед покупателем. Для пломбира — 12-20%; сливочного — 8-11,5%; молочного — 0,5-7,5%. А, например, шоколад обязан быть хрустящим и даже если это шоколадная крошка, вкус какао-бобов должен отчётливо ощущаться. Правильно выбранное мороженое способно не только охладить в жару, но и принести пользу организму», — рассказала Славец.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.