Эксперт рассказала о повышении стресса при постоянной сверке своего состояния с фитнес-трекерами

Эксперт отметила, что нельзя слепо следовать показаниям носимых устройств. Да, они полезны для дисциплины, но если по ним всегда себя оценивать, сверяясь с «идеалом», считать, что недостаточно пройдено шагов за день, мало сброшено калорий, такие навязчивые мысли могут вызвать разочарование и даже злость.

По словам психотерапевта, лучше не безжалостно оценивать себя, а занять позицию исследователя: накапливать информацию и прослеживать достижения в общем, постепенно «подгоняя» себя под нужный результат.

«Если внутренний монолог похож скорее на критику, чем на поддержку, то, вероятно, стресса не избежать. Можно попробовать занять исследовательскую позицию, констатировать чаще, чем оценивать: накапливать информацию, следить за тенденцией в целом и отмечать свои успехи на существенном временном промежутке», — порекомендовала эксперт.