Эксперт рассказала о составе мёда, делающим его полезным продуктом

По словам Чабиевой, мёд содержит комплексы полифенольных соединений, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Также в состав продукта входят витамины группы B, витамины A, E, C, аминокислоты, железо, йод. Мёд обладает противопаразитарными, противовирусными и антибактериальными свойствами.

Однако мёд — высококалорийный продукт, так как на 70%-80% состоит из глюкозы, сахарозы, фруктозы. Поэтому мёд может спровоцировать аллергическую реакцию.

Но в целом это продукт, укрепляющий иммунитет, улучшающий работу пищеварительной системы, является продуктом профилактики рака, атеросклероза и сахарного диабета.

«На Руси мёд ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян. В состав мёда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Зачастую мёд применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — подчеркнула эксперт/

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