Эксперт рассказала, почему не стоит ставить будильник «с запасом»

Эксперт по психологическому консультированию, Анжелика Полина, предупреждает, что ставить будильник на 5-10 минут раньше, чем нужно проснуться, может быть вредно для здоровья. Это может нарушить работу мозга, стимулируя неправильное выделение гормона сна — мелатонина. По её словам, даже если вы поставите дополнительный будильник, вам всё равно не удастся выспаться за это короткое время.

Привычка подолгу просыпаться обычно возникает в молодости, когда наши биологические ритмы меняются, и распорядок дня становится не таким, как раньше. Многие из нас считают, что медленно вставать полезно. Но врачи утверждают обратное. Они считают, что от короткого «досыпа» на 5-10 минут больше вреда, чем пользы, — рассказала Полина.

Она советует вставать сразу после первого сигнала будильника и использовать повтор только для того, чтобы быть на всякий случай.