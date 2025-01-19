Эксперт заявил о риске заражения людей болезнью «зомби-оленей»

По словам эксперта, неизлечимое хроническое изнуряющее заболевание (сhronic wasting disease, CWD) болезнь «зомби-оленей» является прионным. Прионные — это прогрессирующие нейродегенеративные болезни с летальным исходом. Прионные болезни есть у человека: к примеру, болезнь Крейтцфельдта — Якоба, или коровье бешенство, которая является разновидностью губчатой энцефалопатии, передаётся от животных людям.

Болезнь «зомби-оленей» тоже относится к губчатой энцефалопатии. Проявляется таким образом, что животное долгое время беспорядочно бродит, не обращая внимания на происходящее вокруг, а затем внезапно умирает. И это в теории может передаваться людям, хотя таких случаев не зафиксировано.

«Поскольку другие прионные заболевания ранее передавались от животных человеку, теоретически такая возможность существует. На данный момент показано, что дикие свиньи могут заражаться, поедая трупы инфицированных оленей. Пока нет ни одного случая заражения CWD человека», — рассказал эксперт.

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