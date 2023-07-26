Эксперты из России предостерегли об опасности песочниц

Играя в песочнице, ребенок может заразиться рядом опасных болезней, заявили специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В шерсти и фекалиях кошек, собак и грызунов может содержаться множество паразитов — остриц, токсокаров, токсоплазмов, лямблий. Кроме того, птицы могут заразить песок особым видом хламидий, которые приводят к развитию орнитоза.

При попадании даже небольшого количества песка в организм у ребенка есть вероятность подхватить кишечную инфекцию. В пыли песочницы, отмечают специалисты, могут жить возбудители туберкулеза. Если в песочнице есть старые обломки досок и ржавые гвозди, то на них могут быть споры столбняка, предупреждают эксперты. Уберечь ребенка от столбняка сможет плановая вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, медики призывают не приводить на площадку больных детей, которые, активно взаимодействуя со сверстниками, неизбежно передадут тем воздушно-капельные инфекции.

В то же время, подчеркивают специалисты, развитие многих болезней можно предотвратить, если соблюдать меры предосторожности: осматривать песочницу на наличие опасных предметов, следить, чтобы ребенок не ел песок, мыть руки и игрушки с мылом, а также не кормить птиц на детской площадке.