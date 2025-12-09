Эксперты из Северной Европы рассказали, как бороться с зимней хандрой

Доктор Тимо Партонен, профессор-исследователь Финского института здравоохранения и благополучия, отметил, что зима влияет на наши циркадные ритмы. Из-за нехватки света внутренние биологические часы человека не могут нормально перестроиться или синхронизироваться, что нарушает сон. Из-за этого в зимнее время люди могут спать дольше, но не просыпаться отдохнувшими, ощущать усталость до конца дня.

Партонен порекомендовал использовать имитатор рассвета. Он будет постепенно освещать спальню и облегчать пробуждение.

Также зимой мы более склонны к социальной изоляции. Ещё в этом период человек становится более раздражительным, чаще ссорится с друзьями. При этом важно поддерживать социальные связи, так как в одиночестве симптомы хандры редко улучшаются. Подумайте о том, чтобы пригласить друга на тренировку: это поможет и предотвратить набор веса зимой.