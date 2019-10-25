Эксперты назвали губительные для здоровья сочетания продуктов

Специалист посоветовала отказаться от сочетания белого хлеба и джема, поскольку оба продукта состоят из быстрых углеводов, которые при попадании в организм приводят к резкому повышению уровня сахара в крови. Таким образом, частое потребление бутербродов с вареньем приводит к развитию не только ожирения, но и сахарного диабета второго типа, а также может спровоцировать воспаление в органах желудочно-кишечного тракта.

Также врач отметила, что не стоит ждать пользы от добавления в какао молока, так как щавелевая кислота, которой оснащены какао-бобы, ограничивает усвоение кальция. Более того, людям, страдающим от мочекаменной болезни следует и вовсе перестать употреблять данный напиток, потому что молочный жир увеличивает всасываемость веществ оксалатов, содержащихся в какао, а это, в свою очередь, приводит к усугублению состояния больного.

В качестве нерекомендуемых сочетаний продуктов приводятся и отруби с молоком. Отмечается, что зерновые богаты содержанием фитиновой кислоты, которая при связывании с кальцием из молока создает нерастворимые соединения. Так, это грозит сразу двумя неприятными моментами: полезные минералы просто не усвоятся, а также затруднятся пищеварительные процессы. Не советуется и употребление курицы с печенью, поскольку цинк из курицы и витамин В9, содержащийся в печени, помешают друг другу усвоится.

Диетолог также поделилась наиболее вредным сочетанием продуктов, которыми являются пицца и лимонад. ”Совмещение углеводов, белков и трансжиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка”, — рассказала Иванникова.