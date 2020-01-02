Эксперты опровергли миф о пользе рассола

”В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников”, - поделился Питер Бен Эмбарек, эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ.

По словам эксперта, самым лучшим советом, который можно дать в праздничную пору, это - употребление продуктов в умеренных количествах.