Эксперты перечислили продукты, которые ошибочно признаны полезными

В число таких продуктов вошел йогурт. Так, несмотря на то, что многими он воспринимается как полезный для кишечника продукт, медики считают, что магазинные йогурты, напротив, наносят вред микробиому, поскольку содержат в себе сахар в больших количествах, а также различные добавки.

Также ложно полезной является овсяная каша в виде хлопьев. Эксперты отметили, что пользу может принести лишь овсянка из зерен, тогда как быстрозавариваемые каши из хлопьев могут спровоцировать воспаление поджелудочной железы за счет наличия в составе сахара. Помимо овсяной каши в данном списке числится и манная, поскольку данная крупа насыщена быстрыми углеводами и крахмалом, тогда как белков и витаминов в ней содержится в минимальном количестве.

В данный список также попали такие продукты, как макароны и белый шлифованный рис. Если первый способствует увеличению уровня сахара в крови, то второй, в свою очередь, представляет из себя лишь крахмал, поскольку вся его польза ликвидировалась из-за активной обработки.