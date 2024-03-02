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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 марта 2024, 05:07
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Эндокринолог напомнила о вреде досаливания пищи для почек

Это грозит даже пересадкой органа
Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о вреде для здоровья почек слишком солёной пищи, когда человек употребляет скрытую соль.
Эндокринолог напомнила о вреде досаливания пищи для почек

© Ferra.ru

Норма соли для взрослого здорового человека в сутки — 5 граммов. Это при условии, что человек не досаливает пищу, что как раз и является источником избытка соли в повседневном рационе. Постоянное употребление избыточно солёной пищи может привести к серьёзному нарушению работы почек вплоть до пересадки.

Согласно статистике, у тех, кто регулярно досаливает еду, риск болезней и даже пересадки почек возрастает на 7%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Life
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Почки
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации