Эндокринолог напомнила о вреде досаливания пищи для почек

Опубликовано 02 марта 2024, 05:07
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Эндокринолог напомнила о вреде досаливания пищи для почекЭто грозит даже пересадкой органа
Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о вреде для здоровья почек слишком солёной пищи, когда человек употребляет скрытую соль.
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Норма соли для взрослого здорового человека в сутки — 5 граммов. Это при условии, что человек не досаливает пищу, что как раз и является источником избытка соли в повседневном рационе. Постоянное употребление избыточно солёной пищи может привести к серьёзному нарушению работы почек вплоть до пересадки.
Согласно статистике, у тех, кто регулярно досаливает еду, риск болезней и даже пересадки почек возрастает на 7%.
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