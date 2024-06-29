Эндокринолог назвала алкоголь самым вредным продуктом для поджелудочной железы

Алкоголь провоцирует поджелудочную вырабатывать больше ферментов и одновременно приводит к спазму сфинктера Одди. Сфинктер Одди отвечает за перемещение пищеварительного ферментного сока поджелудочной и жёлчи из печени в двенадцатиперстную кишку. И если происходит спазм, эти вещества не высвобождаются и начинается воспаление.

По словам Кушитеровой, 60-70% воспалений и проблем с поджелудочной происходят по причине употребения алкоголя.

«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов. Сфинктер Одди отвечает за перемещение жёлчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению», — объяснила врач.

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