Эндокринолог назвала основные способы профилактики сахарного диабета

По словам врача, прежде всего необходимо сбалансированно питаться. Нужно минимизировать потребление сахара и простых углеводов, а включить в рацион больше продуктов, которые содержат сложные углеводы. К таковым относятся цельнозерновые каши, овощи, бобовые. К тому же повседневное питание должно включать достаточное количество свежих овощей и фруктов, а также рыбу и курицу — нежирные белковые продукты, нужны и кисломолочные продукты.

Следует ограничить высококалорийные продукты, в которых содержится высокий уровень сахара и жира: сладости, фастфуд, газированные напитки. Эти продукты нарушают метаболизм и повышают риск избыточного веса, который является одним из факторов развития диабета.

Ещё один ключевой способ профилактики диабета — регулярная физическая активность. Адекватная физнагрузка способствует улучшению обменных процессов и снижению уровня сахара в крови.

В целом врач отметила необходимость борьбы с вредными привычками, такими как курение, злоупотребление алкоголем: такой образ жизни ухудшает работу поджелудочной железы и негативно влияет на обмен веществ, что и может спровоцировать диабет.

«Физическая нагрузка помогает клеткам более эффективно воспринимать инсулин, благодаря чему организм лучше справляется с метаболизмом сахара. Рекомендуется уделять физической активности не менее 20–30 минут в день. Это может быть любой вид спорта или просто активные прогулки на свежем воздухе — главное, чтобы физическая активность была регулярной и доставляла удовольствие», — отметила Тананакина.

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