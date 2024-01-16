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Фитнес и здоровье
22:25, 16 января 2024
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Эндокринолог назвала пользу от употребления костного бульона мифом

К тому же это не самый полезный продукт
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что польза костного бульона для улучшения состояния кожи, волос и ногтей — скорее миф. К тому же регулярное употребление костного бульона может привести к развитию различных болезней.

Врач отметила, что коллаген из костного бульона не направляется сразу напрямую в кожу, к волосам и ногтям. На самом деле коллаген сначала распадётся в желудке на комплекс аминокислот, а организм в порядке приоритета уже распределит эти аминокислоты, куда нужно.

И есть костной бульон постоянно нельзя. Особенно это касается людей со склонностью или с наличием подагры, гипертонии, мочекаменной болезни.

Кроме того, костный бульон — калорийный продукт, и если есть его регулярно, можно получить увеличение объёма жировой массы с высоким риском развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых болезней и дефицита половых гормонов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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