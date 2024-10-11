Эндокринолог назвала рыбий жир снижающим агрессию средством

Опубликовано 11 октября 2024, 01:311 мин.
Эндокринолог назвала рыбий жир снижающим агрессию средствомНа это влияют омега-3
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала, что такое средство, как рыбий жир, снижает агрессию.
По словам врача, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбьем жире, способствуют сохранению спокойствия и помогают снижать уровень агрессии на 28%, об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Причём важно не просто включать рыбу в повседневный рацион, но и принимать биодобавки с рыбьим жиром.
К тому же омега-3 уменьшают воспалительные процессы и поддерживают ключевые функции головного мозга, влияя на когнитивные возможности.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
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