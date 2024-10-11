Эндокринолог назвала рыбий жир снижающим агрессию средством

По словам врача, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбьем жире, способствуют сохранению спокойствия и помогают снижать уровень агрессии на 28%, об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Причём важно не просто включать рыбу в повседневный рацион, но и принимать биодобавки с рыбьим жиром.

К тому же омега-3 уменьшают воспалительные процессы и поддерживают ключевые функции головного мозга, влияя на когнитивные возможности.

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