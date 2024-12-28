Эндокринолог назвала салат с помидорами блюдом для профилактики рака простаты

Врач объяснила, что помидоры являются источником ликопинов — антиоксидантов, которые наиболее полезны мужчинам для профилактики развития рака простаты. А огурцы как составляющая салата содержат много калия, который помогает восстановить ликопин, разрушенный алкоголем. Поэтому такой салат можно назвать полезным новогодним блюдом.

По словам врача, для профилактики рака простаты также полезны блюда с сыром, огурцами и зёрнами граната. В сыре содержатся бактерии, которые улучшают микробиом кишечника, что способствует выведению токсинов. Гранат содержит много дубильных веществ, которые предотвращают отравления организма. Орехи и семечки полезны жирными кислотами, укрепляющими иммунитет.

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