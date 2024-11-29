Эндокринолог: ночные перекусы грозят вам воспалением поджелудочной железы

Поляков предупредил, что ночные перекусы чреваты развитием панкреатита, так как перегружается вся пищеварительная система, особенно поджелудочная железа. В целом из-за приёма пищи позднее трёх часов до сна серьёзно увеличивается нагрузка на ЖКТ, может нарушиться микрофлора кишечника.

По словам эндокринолога, при вечернем приёме пищи стоит выбирать мясо, рыбу, птицу, морепродукты, некрахмалистые овощи — помидорах и огурцы. От углеводов лучше отказаться, как и от жирной, сладкой, острой еды.

«Если человек наедается высокоуглеводной пищей, например, сладким, то у него вырабатывается много адреналина. Это может сопровождаться либо ночными пробуждениями, либо состоянием возбуждённости, когда человеку сложно уснуть долгое время», — предупредил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.