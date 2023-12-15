Эндокринолог объяснил, можно ли выявить нехватку железа в организме по симптомам

На самом деле это бессмысленное занятие, так как дефицит железа не связан с конкретными симптомами. К примеру, слабость или сонливость, которые могут наблюдаться при дефиците железа, характерны также для множества других заболеваний. В противном случае все бы начали пить препараты железа.

Поэтому для определения железа необходимо сдавать анализ крови. Врач порекомендовал сдавать «один анализ — ферритин».

«Нельзя никак определить дефицит железа. Иначе вся симптоматика неспецифична: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая толерантность к физической нагрузке, плохой иммунитет», — объяснил Калинчев.

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