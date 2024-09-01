Эндокринолог объяснил вред для здоровья резкого снижения веса

Врач рассказала, что для организма резкое снижение веса — стресс, который разрушает здоровье. Из-за внезапно введённого строгого ограничения рациона, редких приёмов пищи, дефицита калорий, витаминов, жиров, полезных веществ могут развиться различные болезни, включая обострения болезней ЖКТ и появление камней в жёлчном пузыре.

«Резкое снижение веса — это стресс для организма, он провоцирует выброс кортизола и недостаток витаминов и микроэлементов. Всё это способствует снижению защитных барьерных функций нашего организма и ухудшению иммунитета. У женщин снижение веса может стать причиной нарушений менструального цикла, особенно при выраженном дефиците полиненасыщенных жирных кислот и витамина D. Ограничительная диета с редкими приёмами пищи может спровоцировать обострения желудочно-кишечных заболеваний и появление камней в жёлчном пузыре», — подчеркнула эндокринолог.

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