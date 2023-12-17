Эндокринолог объяснила необходимость проветривать кухню после приготовления еды

Оказывается, в ходе многочисленных исследований учёные доказали, что при продолжительной готовке, из-за длительной термической обработки продуктов, в воздух обильно выделяются микрочастицы РМ 2,5. Эти частицы настолько малы, что беспрепятственно проникают в лёгкие, где накапливаются и могут вызвать болезни сердца и сосудов, респираторные заболевания, могут спровоцировать приступы астмы и инсульта.

По данным ВОЗ, от накопления в организме РМ 2,5 каждый год мире преждевременно умирает 4,2 млн человек.

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