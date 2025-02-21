Эндокринолог опровергла миф о вреде молока и молокопродуктов

Михалева утверждает, что слухи и тиражируемое в последнее время мнение о вреде молокопродуктов для пищеварительной системы, безосновательны и не имеют под собой научных доказательств. Молоко само по себе не приводит к проблемами пищеварения, аутоиммунным заболеваниям и ожирению.

На самом деле молочные продукты являются важным источником необходимых питательных веществ, таких как кальций и легкоусвояемый белок. Михалева рекомендует ежедневно употреблять две-три порции молокопродуктов, чтобы удовлетворить потребность организма в кальции.

Эксперт также подчёркивает пользу молочного белка, который быстро усваивается и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами. Это делает его особенно полезным для детей, подростков, женщин детородного возраста, пожилых людей и спортсменов. В целом молочные продукты являются ценной частью сбалансированной диеты.

«Молоко — это один из главных источников кальция в рационе человека, поэтому отказ от него может стать причиной дефицита этого минерала. Особенно это касается детей, подростков, беременных и кормящих женщин, а также людей старше 50 лет, которым кальций особенно нужен. В детстве он необходим для роста костей, беременным и кормящим грудью — для восполнения затрат организма, а пожилым людям — для снижения риска остеопороза», — отметила специалист.

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