Эндокринолог перечислила продукты, полезные для защиты сосудов от холестерина

Врач посоветовала зелёный чай, кофе, чеснок и красный дрожжевой рис. Бинатова уточнила, что красный рис способствует снижению уровня общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также способствует умеренному увеличению липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).

Чеснок также снижает «плохой» холестерин и повышает «хороший». К тому же способствует усилению антиоксидантной защиты организма, подавляет «перекисное окисление липидов и агрегацию тромбоцитов». Врач порекомендовала экстракт чеснока.

В зелёном чае содержатся такие вещества, как берберин и катехины. Благодаря такому составу зелёный чай оказывает «гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП».

Кофе содержит хлорогеновые кислоты, играющие важную роль в снижении липогенеза и в целом в процессах жирового обмена. По словам врача, кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Употребление двух-трёх чашек кофе в день может снизить вероятность развития метаболического синдрома и сахарного диабета.

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