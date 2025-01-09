Эндокринолог порекомендовала употреблять куркуму для контроля гормона стресса

«Зимний» рацион призван помочь организму бороться с избытком гормона стресса. Одним из продуктов, который поможет контролировать этот гормон, является куркума.

По словам эндокринолога, в этой пряности содержатся соединения, обладающие мощными противовоспалительными свойствами. Врач порекомендовала добавлять куркуму в супы, смузи или тёплое молоко перед сном.

Другие важные продукты зимой — грецкие орехи, богатые магнием, важным для нервной системы. Также жирная рыба: лосось, скумбрия, сардины, богатые омега-3 жирными кислотами, которые регулируют выработку гормонов, снижают воспаление.

К полезным зимой продуктам врач отнесла также квашеную капусту и авокадо. Капуста полезна как ферментированный продукт, пробиотик, авокадо содержит здоровые жиры, которые необходимы для синтеза гормонов, а также много витамина Е.

«Мы часто сталкиваемся с сезонными обострениями гормональных нарушений. Пациенты жалуются на усталость, перепады настроения и трудности с контролем веса. Но есть хорошая новость — правильно подобранный рацион может значительно улучшить самочувствие. Ведь есть продукты, которые не только вкусные, но и обладают мощным воздействием на эндокринную систему», — подчеркнула Казачкова.

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