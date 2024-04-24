Эндокринолог посоветовала есть больше растительного белка и слегка недоедать

Опубликовано 24 апреля 2024, 02:29
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Эндокринолог посоветовала есть больше растительного белка и слегка недоедатьЭто привычки долгожителей
Врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова рассказала о важности не только правильного питания, но и меры. По её словам, такие пищевые привычки могут продлить жизнь.
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Врач подчеркнула, что важно прежде всего потреблять больше растительного белка: фасоль, сою и чечевицу. Долгожители едят мало мяса, не чаще раза в месяц. К тому же люди, которые живут долго, регулярно, но, что важно, умеренно пьют вино.
Врач посоветовала также недоедать и вставать из-за стола с лёгким чувством голода: когда есть примерное ощущение, что желудок заполнен на 80%.
Вместе с этим важно двигаться естественно. По словам Павловой, долгожители не столько посещают тренажёрные залы, сколько много ходят пешком, ухаживают за домом, садом и т.д.
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Источник:Вечерняя Москва
Автор:Андрей Кадуков
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