Эндокринолог посоветовала есть больше растительного белка и слегка недоедать

Врач подчеркнула, что важно прежде всего потреблять больше растительного белка: фасоль, сою и чечевицу. Долгожители едят мало мяса, не чаще раза в месяц. К тому же люди, которые живут долго, регулярно, но, что важно, умеренно пьют вино.

Врач посоветовала также недоедать и вставать из-за стола с лёгким чувством голода: когда есть примерное ощущение, что желудок заполнен на 80%.

Вместе с этим важно двигаться естественно. По словам Павловой, долгожители не столько посещают тренажёрные залы, сколько много ходят пешком, ухаживают за домом, садом и т.д.

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