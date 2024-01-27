Эндокринолог посоветовала не пить на ночь кефир из-за риска диабета и ожирения

По словам диетолога, у кисломолочных продуктов высокий гликемический индекс. Да, кефир или ряженка — хороший вечерний перекус, отличающийся низкой калорийностью, но непосредственно перед сном употреблять их не стоит. Павлова отметила, что при введении в научный обиход понятий гликемический и инсулиновый индекс, медики стали иначе относиться к употреблению кисломолочных продуктов перед сном, несмотря на существующие тогда рекомендации.

Это повышает риск диабета и может привести к ожирению. «Выяснилось, что у кисломолочных продуктов и так высокий инсулиновый индекс, а у нас ещё и максимальная активность гормона инсулина по вечерам. Получается, что человек пьёт кефир и довольный идёт спать, а ночью у него падает уровень глюкозы в крови, и печень начинает её ускоренно синтезировать», — подчеркнула врач.

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