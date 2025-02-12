Эндокринолог посоветовала не завтракать молочными кашами людям с лишним весом

По словам Михалевой, в целом каша на завтрак — полезное блюдо, однако существуют три группы людей, которым завтракать молочными кашами не стоит. Это люди с непереносимостью лактозы — белка коровьего молока, глютена, а также люди с избыточной массой тела.

Диетолог объяснила, что людям с избыточным весом лучше завтракать кашами из цельнозерновых круп или которые необходимо варить 10–20 минут. «Может показаться неожиданным, но людям с лишним весом я бы не рекомендовала начинать день с каши. Завтрак должен включать белковые продукты в сочетании со сложными углеводами. Например, омлет с овощами и цельнозерновым хлебом или творожные блюда. Кашу можно оставить для утреннего приёма пищи, но не чаще одного–двух раз в неделю», — посоветовала врач.

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