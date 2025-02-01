Эндокринолог причислила сою к опасным для щитовидки продуктам

По её словам, к таковым относятся курение, употребление БАДов с содержанием йода и избыточное употребление продуктов из сои.

В отношении сои эндокринолог объяснила, что соевые бобы содержат изофлавоноиды, замедляющие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе, который отвечает за выработку гормонов.

«Среди привычек, которые могут быть опасными для здоровья щитовидной железы, я бы выделила следующие. Это курение, поскольку токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Также опасен бесконтрольный приём БАДов, в которых содержится йод, особенно это касается препаратов с большими или неизвестными дозировками этого вещества», — предупредила Невольникова.

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