Эндокринолог рассказала о пользе брокколи в профилактике слабоумия

Врач рассказала, что брокколи — овощ, который стоит употреблять ежедневно, поэтому желательно включить продукт в повседневный рацион. Польза брокколи — в антиоксидантах и противовоспалительных веществах, укрепляющих здоровье и защищающих от различных болезней.

В состав этого овоща входит сульфорафан, уменьшающий воспаление в организме и влияющий на активность иммунных клеток, что способствует защите от рака. Также брокколи содержит индол-3-карбинол — соединение, напрямую влияющее на некоторые виды рака.

Также брокколи помогает бороться с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями, нейродегенеративными заболеваниями, включая слабоумие, и остеопорозом. Касательно слабоумия, в этом виде капусты содержится антиоксидант кверцетин, который «замедляет процессы старения и снижает риск развития старческого слабоумия».

«Брокколи — овощ, который достоин быть на вашем столе каждый день! Возможно, вы даже не подозреваете о его огромной пользе для вас и ваших близких. Секрет его полезных свойств кроется в антиоксидантах и противовоспалительных соединениях, которые укрепляют здоровье и защищают организм от различных заболеваний», — отметила специалист.

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