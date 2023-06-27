Эпидемиолог из России рассказал о таящейся в колодцах опасности

В колодцы могут попасть опасные возбудители инфекций — к примеру, холеры, брюшного тифа, вирусного гепатита А и сальмонеллеза, заявил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Любой колодец — открытый источник водоснабжения, объясняет эксперт. Поэтому в него всегда могут попасть различные бактерии, вирусы, химические вещества. Прежде всего, это возбудители инфекций с водным путем передачи, в частности, острых кишечных.

Загрязнению колодца могут способствовать погода, состояние почвы и грунтовых вод, малая глубина шахты, и то открыта ли она и где расположена. Эксперт советует рыть колодец стоит на максимальном удалении от возможных источниками загрязнения — огородов, выгребных ям, септиков, дачных туалетов, свалок и мест содержания домашних животных.

Колодезную воду лучше же прокипятить. Даже если она кажется абсолютно чистой, гарантии ее безопасности дать никто не может, подчеркивает эпидемиолог. Оценить качество воды можно, лишь проведя исследование в аккредитованной лаборатории.