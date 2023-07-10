Эпидемиолог из России рассказала, как легче всего заразиться менингитом

Легче всего заразиться менингококком через поцелуй, заявила ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Наталья Костюкова.

Менингококк — бактерия, являющаяся одним из возбудителей менингита, смертельно опасного воспаления оболочки головного мозга, — передается воздушно-капельным путем. Для заражения ею нужен тесный контакт, поясняет специалист.

При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача менингококка невозможна, подчеркнула Костюкова. Носителями менингококка являются по меньшей мере от 5% до 10% населения, и у большинства это никак не проявляется.

Ранее стало известно о заражении менингококком десяти сотрудников распределительного центра ОZON в Екатеринбурге. Двое из них скончались из-за менингококкового менингита.