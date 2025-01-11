Эпидемиолог поддержал введение масочного режима на фоне вспышки метапневмовируса

По словам Новоселова, метапневмовирус известен уже более 20 лет и это — одна из причин ОРВИ. Этот вирус похож на грипп, аденовирус и коронавирус: тоже вызывает насморк, поражение дыхательных путей, может привести к пневмонии. При этом смертность от него также фиксируется ежегодно, но нет данных, что метапневмовирус мутировал или стал опаснее.

«Носить маски постоянно нет смысла, но в период повышенной заболеваемости, особенно в местах массового скопления людей, это снижает риск заражения. Это разумный подход, который оправдан для защиты здоровья», — отметил эпидемиолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.