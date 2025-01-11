Эпидемиолог поддержал введение масочного режима на фоне вспышки метапневмовируса

Опубликовано 11 января 2025, 00:321 мин.
Эпидемиолог поддержал введение масочного режима на фоне вспышки метапневмовирусаСпециалист назвал это оправданным подходом
Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новоселов поддержал возможный масочный режим для зашиты россиян как от вспышки метапневмовируса в Китае, так и при росте сезонных ОРВИ. Врач назвал этот оправданным подходом.
По словам Новоселова, метапневмовирус известен уже более 20 лет и это — одна из причин ОРВИ. Этот вирус похож на грипп, аденовирус и коронавирус: тоже вызывает насморк, поражение дыхательных путей, может привести к пневмонии. При этом смертность от него также фиксируется ежегодно, но нет данных, что метапневмовирус мутировал или стал опаснее.
«Носить маски постоянно нет смысла, но в период повышенной заболеваемости, особенно в местах массового скопления людей, это снижает риск заражения. Это разумный подход, который оправдан для защиты здоровья», — отметил эпидемиолог.
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Источник:Сиб.фм
Автор:Андрей Кадуков
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