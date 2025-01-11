Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 января 2025, 00:32
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Эпидемиолог поддержал введение масочного режима на фоне вспышки метапневмовируса

Специалист назвал это оправданным подходом
Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новоселов поддержал возможный масочный режим для зашиты россиян как от вспышки метапневмовируса в Китае, так и при росте сезонных ОРВИ. Врач назвал этот оправданным подходом.
Эпидемиолог поддержал введение масочного режима на фоне вспышки метапневмовируса
© Prostooleh / Freepik

По словам Новоселова, метапневмовирус известен уже более 20 лет и это — одна из причин ОРВИ. Этот вирус похож на грипп, аденовирус и коронавирус: тоже вызывает насморк, поражение дыхательных путей, может привести к пневмонии. При этом смертность от него также фиксируется ежегодно, но нет данных, что метапневмовирус мутировал или стал опаснее.

«Носить маски постоянно нет смысла, но в период повышенной заболеваемости, особенно в местах массового скопления людей, это снижает риск заражения. Это разумный подход, который оправдан для защиты здоровья», — отметил эпидемиолог.

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