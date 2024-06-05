Эпидемиолог посоветовала для защиты от клещей обрабатывать одежду репеллентами

Эксперт отметила, что клещи находятся в высокой траве. Поэтому на даче, в частном доме защититься поможет регулярный покос и вывоз травы. Профилактикой распространения клещей на участке является обработка акарицидными препаратами.

Для защиты во время прогулок в лесопарковой зоне стоит обрабатывать одежду репеллентно-акарицидными средствами. Но делать это нужно строго по инструкции, так как такие препараты нельзя распылять в помещении — только на улице.

Всё это необходимо для защиты от клещей — разносчиков ряда опасных инфекций.

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