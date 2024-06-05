Эпидемиолог посоветовала для защиты от клещей обрабатывать одежду репеллентами

Опубликовано 05 июня 2024, 02:42
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Эпидемиолог посоветовала для защиты от клещей обрабатывать одежду репеллентамиКлещи разносят опасные инфекции
Эпидемиолог Людмила Карань рассказала, как можно защитить себя от клещей. Это простые правила, которые помогут себя обезопасить.
Эксперт отметила, что клещи находятся в высокой траве. Поэтому на даче, в частном доме защититься поможет регулярный покос и вывоз травы. Профилактикой распространения клещей на участке является обработка акарицидными препаратами.
Для защиты во время прогулок в лесопарковой зоне стоит обрабатывать одежду репеллентно-акарицидными средствами. Но делать это нужно строго по инструкции, так как такие препараты нельзя распылять в помещении — только на улице.
Всё это необходимо для защиты от клещей — разносчиков ряда опасных инфекций.
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