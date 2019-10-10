Фитнес и здоровье
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Эпидемия ожирения в США продолжает набирать обороты
За последние три года уровень ожирения населения не показал какого-либо замедления
В сети появились данные об уровне распространения ожирения среди граждан США. Так, согласно последним отчетам, около 4,8 млн американских детей в возрасте от 10 до 17 лет, то есть чуть более 15%, страдают от ожирения.
”Эти новые данные показывают, что данная проблема затрагивает жизнь слишком многих детей в нашей стране”, — рассказал доктор Ричард Бессер, президент и исполнительный директор Фонда Роберта Вуда Джонсона, занимавшийся созданием нового отчета.
Важно отметить, что по данным экспертов, прогресс в борьбе с детским ожирением затормозился: авторы доклада заявили, что ни в одном штате не было зарегистрировано статистически значимых показателей по снижению уровня ожирения в период с 2016 по 2018 годы.
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