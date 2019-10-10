Эпидемия ожирения в США продолжает набирать обороты

”Эти новые данные показывают, что данная проблема затрагивает жизнь слишком многих детей в нашей стране”, — рассказал доктор Ричард Бессер, президент и исполнительный директор Фонда Роберта Вуда Джонсона, занимавшийся созданием нового отчета.

Важно отметить, что по данным экспертов, прогресс в борьбе с детским ожирением затормозился: авторы доклада заявили, что ни в одном штате не было зарегистрировано статистически значимых показателей по снижению уровня ожирения в период с 2016 по 2018 годы.