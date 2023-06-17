«Ешьте меньше, но чаще»: диетолог назвала способы остановить изжогу без лекарств

Екатерина Новикова, диетолог-нутрициолог из проекта How to Eat, рассказала, как избавиться от изжоги без применения лекарственных препаратов. Она поделилась несколькими советами, которые помогут бороться с этим неприятным состоянием.

Главная идея заключается в том, чтобы есть чаще, но меньшими порциями. Частое приём пищи способствует более равномерному распределению пищевого сока в желудке и снижению давления внутри брюшной полости. Пересмотр пищевых привычек является первым шагом в борьбе с изжогой, так как неправильное питание является одной из основных причин её появления.

Важно отметить, что некоторые продукты, которые мы считаем полезными, могут быть провокаторами, изжоги. Например, листовые овощи, помидоры, баклажаны, перец и орехи могут вызывать неприятные ощущения. Также следует ограничить потребление острых и жирных блюд, шоколада, кофе, алкоголя и газированных напитков, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

Екатерина Кованова рекомендует включить в рацион здоровые и вкусные блюда, такие как ферментированные продукты и продукты с закваской (например, кефир и йогурт), которые помогут снизить уровень кислотности в желудке. Овощи лучше употреблять после термической обработки, обдав их кипятком, сняв кожицу и сделав пюре. Контроль размера порции и тщательное пережёвывание пищи также способствуют снижению вероятности появления изжоги.

Кроме того, важно не голодать и увеличить количество перекусов. Интервалы между приёмами пищи следует сократить, а последний приём пищи должен быть завершён до 21:00. Если есть перед сном, организм не сможет правильно переварить пищу, что может усугубить проявление изжоги.