Ешьте плавленный сыр, если у вас болят кости и суставы

По словам Денисовой, в плавленных сырах высокий уровень белка. Это делает продукт полезным для здоровья суставов и костной ткани.

При этом в плавленных сырах много соли, поэтому продукт должен быть ограничен в рационе людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«В небольшом количестве плавленый сыр содержит железо, цинк, медь и другие микроэлементы. Также в плавленых сырах присутствуют витамины группы В, в том числе В12, А, D», — отметила врач.

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