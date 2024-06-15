Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июня 2024, 04:03
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Если грустно: врач назвал продукты для повышения настроения

Способствуют выработке дофамина
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах, которые могут поднять настроение благодаря стимулированию выработки гормонов счастья.
Если грустно: врач назвал продукты для повышения настроения
© Lindsay Moe / Unsplash

Врач рассказал, что психоэмоциональное состояние человека могут улучшить любые сладкие закуски за счёт содержащихся в них сахара, жира и соли.

К таким продуктам относятся разнообразные ягоды, а также орехи, в которых содержится высокий уровень омега-3 жирных кислот, контролирующих тревожность и влияющих на выделение дофамина.

Большая доза флавоноидов, улучшающих настроение, содержится в сухофруктах. Помогают вырабатывать дофамин пряности и какао.

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