Если у вас болит голова без причины, это потому, что вы ели сыр

Этим продуктом нельзя злоупотреблять. В нём много белка, жиров, кальция, также есть такое вещество, как тирамин. Это вещество естественным образом производится в выдержанных продуктах.

Тирамин присутствует во многих сортах сыра, особенно с плесенью. Это вещество «роднит» сыр с красным вином, орехами, маслинами и т.д. Поэтому, если человек, склонный к мигреням, выпьет вина и закусит сыром, это может спровоцировать головную боль.

«Я бы не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ешьте в своё удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощённые жиры-белки-углеводы», — отметила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.