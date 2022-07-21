Если у вас жирная кожа на голове, это может быть симптомом болезни

По словам врача, подобные симптомы говорят о сбое в работе гормональной системы. Также это говорит об избытке эстрогена. Когда возникает гормональный дисбаланс, женщине необходимо обратиться к гинекологу.

Кроме того, могут появиться перепады настроения, повышенная раздражительность, плаксивость и тревожность. «Всё это в совокупности должен посмотреть специалист, гинеколог. Это только первые звоночки», —предупредила Лушникова.

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