Если вам тяжело дышать, это может быть не COVID, а кое-что посерьёзнее

Как отмечается, функция лёгких была изучена с помощью стандартных тестов и статистических методов. В результате были собраны доказательства, что высокий уровень сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа влияет на дыхательную систему. Хотя ранее считалось, что влияние диабета может провоцировать проблемы с множеством органов, не задевая лёгкие.

Моделирование продемонстрировало, что увеличение среднего уровня сахара в крови с 4 ммоль/л до 12 ммоль/л способно привести к снижению вместимости и функции лёгких на 20%.

«Мы надеемся, что наше открытие станет первым шагом к повышению осведомлённости врачей и приведёт к более ранней диагностике и лечению заболеваний лёгких у этих пациентов», — заявила профессор Прокопенко.

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