Если вы едите эти мясные блюда, то рискуете заразиться бычьим цепнем

Этот паразит передаётся через мясо крупного рогатого скота. При попадании в организм человека бычий цепень может годами никак себя не проявлять, отравляя при этом организм и высасывая соки.

Симптоматика заражения бычьим цепнем может быть такой: появление чувства тяжести в желудке, изжога, повышенное слюноотделение, тошнота, рвотные позывы, боли в области живота, метеоризм.

Чтобы избежать заражения, нужно готовить мясо при термической обработке, позволяющей убить личинки червя. Для этого мясо нужно варить или запекать небольшими кусками в течение 1–3 часов. Если заражение бычьим цепнем всё же произошло, лечение в основном сводится к приёму противопаразитарных препаратов.