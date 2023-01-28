Если вы едите эти мясные блюда, то рискуете заразиться бычьим цепнем

Если вы едите эти мясные блюда, то рискуете заразиться бычьим цепнемПередаётся через сырое или не до конца приготовленное мясо
Врач-терапевт Ольга Чирикова предупредила любителей шашлыка, нарезанного крупными кусками, строганины и вяленого мяса о риске заражения таким паразитом, как бычий цепень.
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Этот паразит передаётся через мясо крупного рогатого скота. При попадании в организм человека бычий цепень может годами никак себя не проявлять, отравляя при этом организм и высасывая соки.
Симптоматика заражения бычьим цепнем может быть такой: появление чувства тяжести в желудке, изжога, повышенное слюноотделение, тошнота, рвотные позывы, боли в области живота, метеоризм.
Чтобы избежать заражения, нужно готовить мясо при термической обработке, позволяющей убить личинки червя. Для этого мясо нужно варить или запекать небольшими кусками в течение 1–3 часов. Если заражение бычьим цепнем всё же произошло, лечение в основном сводится к приёму противопаразитарных препаратов.
В зоне риска любители строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками. По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш.
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