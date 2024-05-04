Эстетист рассказала о том, как аллергия на алкоголь проявляется на коже

Врач отметила, что у аллергии на алкоголь могут быть пять основных симптомов. Обычно у людей с непереносимостью алкоголя или отдельных ингредиентов, таких как сульфиты, зерновые, дрожжи это проявляется покраснением кожи. Алкоголь у таких людей вызывает расширение кровеносных сосудов, из-за этого кожа и краснеет, особенно на лице и шее.

Также алкогольная аллергия может иметь такой симптом, как крапивница. Это иммунный ответ на алкоголь или, опять же, на какие-то ингредиенты.

Проявляться аллергия может и зудом. Локализация зуда может быть как небольшой, на ограниченном участке, так и по всему телу.

Наиболее опасным проявлением аллергии на алкоголь может быть ангионевротический отёк — отёк губ, языка, лица или горла. В таком случае может понадобиться неотложная медицинская помощь.

Кроме того, при аллергии на алкоголь может возникать контактный дерматит. Проявляется такое состояние зудом, покраснением, как правило, но могут возникать и волдыри.

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